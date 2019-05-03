2019-05-03T04:45:33+03:00
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру нового постпреда США при ООН

Представителем Соединенных Штатов в Генеральной Ассамблее и Совбезе ООН может стать Келли Найт Крафт
Юлия ДИВЕЕВА
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Посол США в Канаде Келли Найт КрафтПосол США в Канаде Келли Найт КрафтФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп официально выдвинул претендента на пост постоянного представителя страны при ООН. Сенат будет рассматривать кандидатуру 57-летней Келли Найт Крафт.

Если в парламенте она получит поддержку, то будет представлять Соединенные Штаты в Генассамблее ООН и в Совете безопасности ООН, сообщает The Hill.

Келли Найт Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года. Вместе со своим мужем Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии. Кроме того, она имеет опыт работы в ООН. В 2007 году при президенте Джордже Буше-младшем она работала заместителем постпреда в Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп 22 февраля сообщил, что выдвинет на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Келли Крафт, которая возглавляет американское посольство в Канаде.

В декабре прошлого года было объявлено, что американским постпредом станет глава пресс-службы Госдепартамента 48-летняя Хизер Науэрт, которая ранее занималась тележурналистикой. Она должна была сменить Никки Хейли. Однако 16 февраля заявила представитель Госдепа заявила, что отказывается от возможности работать в ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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