2019-05-03T06:25:44+03:00
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую "Мисс Уругвай"

Полиция предполагает, что женщина могла покончить с собой
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Фатими ДавилаФатими ДавилаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В одной из гостиниц Мехико обнаружили тело Фатими Давилы, которая в 2006 году победила в конкурсе красоты "Мисс Уругвай". Информацию подтвердили власти столицы Мексики.

По данным полиции, 31-летнюю женщину нашли мертвой в номере в ванной комнате. Следователи полагают, что модель могла покончить с собой, пишет газета El Universal.

Уроженка Уругвая приехала в Мехико во второй половине апреля, чтобы найти работу в модельном бизнесе.

Издание отмечает, что в последние годы женщины и девушки, приезжающие в Мексику в поисках работы, часто становятся жертвами торговли людьми, а некоторые даже были убиты. Так в прошлом году погибли более 33,3 тысячи человек. Ситуация в этом году только ухудшается - с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине нашли способ пополнить армию
Курс евро впервые с начала апреля достиг отметки в 73 рубля
Каракас потребовал от США защитить посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Трамп выдвинул кандидатуру нового постпреда США при ООН
Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"
Климкин предложил провести на Украине свой вариант акции "Бессмертный полк"
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
В ДНР назвали численность потерь Киева в Донбассе за год
Росгвария советует не публиковать в соцсетях планы на отдых на майские праздники
Медведев и Матвиенко планируют визиты на Кубу
Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией
Зеленский прокомментировал выход в России телешоу с его участием
Посольство РФ указало Лондону на проблемы со свободой СМИ в Великобритании
Боевики пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии
Министр обороны Венесуэлы заявил, что оппозиция ничего не может предложить стране и армии
Коломойский назвал причину уменьшения населения Украины