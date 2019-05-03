В Мексике нашли мертвой бывшую "Мисс Уругвай"

СЕГОДНЯ 06:25 2019-05-03T06:25:44+03:00

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В одной из гостиниц Мехико обнаружили тело Фатими Давилы, которая в 2006 году победила в конкурсе красоты "Мисс Уругвай". Информацию подтвердили власти столицы Мексики.

По данным полиции, 31-летнюю женщину нашли мертвой в номере в ванной комнате. Следователи полагают, что модель могла покончить с собой, пишет газета El Universal.

Уроженка Уругвая приехала в Мехико во второй половине апреля, чтобы найти работу в модельном бизнесе.

Издание отмечает, что в последние годы женщины и девушки, приезжающие в Мексику в поисках работы, часто становятся жертвами торговли людьми, а некоторые даже были убиты. Так в прошлом году погибли более 33,3 тысячи человек. Ситуация в этом году только ухудшается - с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU