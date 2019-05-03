В Малайзии освободили женщину, которую ранее обвинили в убийстве брата Ким Чен Ына
Правительство Малайзии освободили гражданку Вьетнама, которая ранее была осуждена по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Представитель 30-летней Доанг Тхи Хыонг подчеркнул, что женщина вернется на родину в ближайшие часы, сообщает New Straits Times.
Напомним, Хыонг и гражданку Индонезии Сити Айсия арестовали в Куала-Лумпуре в феврале 2017 года после нападения на родственника им Чен Ына. К его лицу в зале вылета аэропорта малайзийской столицы они прижали платок, пропитанный боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом. Брат лидера КНДР скончался от воздействия этого вещества в тот же день.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля текущего года с вьетнамки Доан Тхи Хыонг сняли обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына. Женщина была приговорена к трем годам и четырем месяцам тюрьмы уже по другой статье.
ИСТОЧНИК KP.RU