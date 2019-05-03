2019-05-03T08:08:42+03:00
В мире

В Малайзии освободили женщину, которую ранее обвинили в убийстве брата Ким Чен Ына

Представитель обвиняемой отметил, что женщина вернется на родину в ближайшие часы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Малайзии освободили женщину, которую ранее обвинили в убийстве брата Ким Чен ЫнаВ Малайзии освободили женщину, которую ранее обвинили в убийстве брата Ким Чен ЫнаФото: REUTERS
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Правительство Малайзии освободили гражданку Вьетнама, которая ранее была осуждена по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Представитель 30-летней Доанг Тхи Хыонг подчеркнул, что женщина вернется на родину в ближайшие часы, сообщает New Straits Times.

Напомним, Хыонг и гражданку Индонезии Сити Айсия арестовали в Куала-Лумпуре в феврале 2017 года после нападения на родственника им Чен Ына. К его лицу в зале вылета аэропорта малайзийской столицы они прижали платок, пропитанный боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом. Брат лидера КНДР скончался от воздействия этого вещества в тот же день.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля текущего года с вьетнамки Доан Тхи Хыонг сняли обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына. Женщина была приговорена к трем годам и четырем месяцам тюрьмы уже по другой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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