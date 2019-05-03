2019-05-03T08:48:44+03:00
Звезды

Режиссер "Соника" после критики пообещал изменить дизайн персонажа

Фанаты, посмотревшие трейлер к фильму, остались недовольны внешним видом главного героя
Юлия ДИВЕЕВА
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Такой Соник не понравился фанатом видео-игры.Такой Соник не понравился фанатом видео-игры.
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Дизайн Соника Супер-ёжика в фильме о нем будет изменен. Об этом заявил Режиссер фильма Джефф Фаулер, после того, как вышел первый трейлер к картине.

СОНИК В КИНО Трейлер №1.Скорость - его второе имя!

Опубликованный на YouTube англоязычный ролик вызвал шквал критики. Фанаты назвали ежика откровенно страшным, уродским, а также посмеялись над тем, что в трейлере супер быстрый Соник уворачивается от десятков ракет, но не может увернуться от обычного дротика с транквилизатором.

Поклонники провели параллели с синей Мистик из "Людей Х" Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники провели параллели с синей Мистик из "Людей Х"Фото: СОЦСЕТИ

"Страшный Соник" стал мемом в соцсетях. Пользователи опубликовали десятки картинок, в которых они поиздевались над дизайном некогда любимого ими героя видеоигр. Его сравнивали с синей обезьяной, "упоротой" синей лисой. Киностудию Paramount и вовсе обвинили в том, что она разрушила им детство.

По мнению фанатов, Соника срисовали "упоротой лисы" из мемов Фото: СОЦСЕТИ

По мнению фанатов, Соника срисовали "упоротой лисы" из мемовФото: СОЦСЕТИ

Кто-то увидел сходство с мальчиком Питером из Джуманджи, который едва не превратился в обезьяну Фото: СОЦСЕТИ

Кто-то увидел сходство с мальчиком Питером из Джуманджи, который едва не превратился в обезьянуФото: СОЦСЕТИ

Кто-то предложил сделать Супер-ежика максимально реалистичным Фото: СОЦСЕТИ

Кто-то предложил сделать Супер-ежика максимально реалистичнымФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, все сошлись во мнении, что Супер-ёжик проигрывает своему антагонисту фильме, которого играет блистательный Джим Керри.

Главный злодей фильма "Соник" в исполнении Джима Керри покорил фанатов Фото: СОЦСЕТИ

Главный злодей фильма "Соник" в исполнении Джима Керри покорил фанатовФото: СОЦСЕТИ

"Спасибо за поддержку. И критику. Ваше послание громкое и ясное: вы не довольны дизайном и хотите изменений. Это произойдет. Каждый в Paramount & Sega стремится сделать этого персонажа самым лучшим, каким он только может быть", - написал Фаулер 3 мая в своем аккаунте в Тwitter.

Сейчас у англоязычного трейлера 471 тысяча дизлайков против 281 тысячи лайков. С 30 апреля ролик посмотрели более 21 миллион 101 тысячи раз. Российская премьера "Соника" в кино запланирована на 7 ноября.

Ёж Соник - главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, а также созданных на её основе комиксов и мультфильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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