2019-05-03T08:52:04+03:00
В мире

Трамп предложил демократам и республиканцам сотрудничать во благо США

Американский лидер считает, что нужно работать над иммиграцией, инфраструктурой и "гораздо более низкими ценами на лекарства"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп предложил демократам и республиканцам сотрудничать во благо СШАТрамп предложил демократам и республиканцам сотрудничать во благо СШАФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп призвал Демократическую и Республиканскую партии оставить все разногласия и наладить сотрудничество во благо страны.

- Итак, через два года усердной работы и попыток каждой партии сделать все возможное, чтобы заставить другую партию выглядеть как можно хуже, пришло время вернуться к делу, - подчеркнул президент США в своем Twitter.

Американский лидер считает, что нужно работать над иммиграцией, инфраструктурой и "гораздо более низкими ценами на лекарства".

- Давайте работать над иммиграцией (границей), инфраструктурой, гораздо более низкими ценами на лекарства и над многим другим. И давайте делать это сейчас! - подытожил Трамп.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием. Об этом президент США сообщил на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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