2019-05-03T09:40:37+03:00
В мире

Спортсмены объявили бойкот штангистке-трансгендеру из-за четырех мировых рекордов

Чемпионку обвинили в том, что с ней не могут конкурировать биологические женщины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Спортсмены объявили бойкот штангистке-трансгендеру из-за четырех мировых рекордовСпортсмены объявили бойкот штангистке-трансгендеру из-за четырех мировых рекордовФото: Instagram.com
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Спортсмены Олимпийских игр раскритиковали штангистку-трансгендера за четыре установленных мировых рекорда. Мэри Грегори выиграла в девяти из девяти турнирах под эгидой Raw Powerlifting Federation в США и заявила, что установила четыре мировых рекорда.

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Спортсмены объявили бойкот штангистке-трансгендеру из-за четырех мировых рекордов
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- Что за день, 9 из 9! - радостно отметила Мэри в своем Instagram.

При этом, коллег штангистки по спортивному цеху не вдохновили ее победы. Спортсмены в один голос отметили, что Мэри - трансгедерная женщина с мужским телом, с которой не может конкурировать биологическая женщина.

- Эта трансгендерная женщина с мужским телом установила мировой рекорд и выиграла турниры для женщин в Америке. Биологическая женщина не сможет с ней конкурировать. Это бессмысленно, - отметила бывшая участница олимпийской сборной Великобритании по плаванию Шэррон Дэвис.

Другая спортсменка, олимпийская чемпионка легкоатлетка Келли Холмс, заявила, что женщинам нужно бойкотировать подобные соревнования.

- Все идет к тому, чтобы биологические женщины бойкотировали соревнования, - подчеркнула спортсменка в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года стало известно о том, что трансгендер впервые поборется за звание «Мисс вселенная». Анхела Понсе из Испании родилась мальчиком, но к 16 годам прошла гормональную терапию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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