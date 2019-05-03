Спортсмены объявили бойкот штангистке-трансгендеру из-за четырех мировых рекордов
Спортсмены Олимпийских игр раскритиковали штангистку-трансгендера за четыре установленных мировых рекорда. Мэри Грегори выиграла в девяти из девяти турнирах под эгидой Raw Powerlifting Federation в США и заявила, что установила четыре мировых рекорда.
- Что за день, 9 из 9! - радостно отметила Мэри в своем Instagram.
При этом, коллег штангистки по спортивному цеху не вдохновили ее победы. Спортсмены в один голос отметили, что Мэри - трансгедерная женщина с мужским телом, с которой не может конкурировать биологическая женщина.
- Эта трансгендерная женщина с мужским телом установила мировой рекорд и выиграла турниры для женщин в Америке. Биологическая женщина не сможет с ней конкурировать. Это бессмысленно, - отметила бывшая участница олимпийской сборной Великобритании по плаванию Шэррон Дэвис.
Другая спортсменка, олимпийская чемпионка легкоатлетка Келли Холмс, заявила, что женщинам нужно бойкотировать подобные соревнования.
- Все идет к тому, чтобы биологические женщины бойкотировали соревнования, - подчеркнула спортсменка в своем Twitter.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года стало известно о том, что трансгендер впервые поборется за звание «Мисс вселенная». Анхела Понсе из Испании родилась мальчиком, но к 16 годам прошла гормональную терапию.
ИСТОЧНИК KP.RU