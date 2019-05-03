МИД РФ прокомментировал смену посла в Минске

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-03T10:15:03+03:00

По мнению Григория Карасина, это решение не стоит интерпретировать как кризис в отношениях двух стран

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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин подчеркнул, что назначение нового посла России в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.

- Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы, - отметил Карасин.

Также замглавы МИД РФ указал на то, что Москва и Минск работают над углублением интеграции в рамках Союзного государства, сообщает "ТАСС".

- Надо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Россией и Белоруссией, - подытожил Карасин.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии. Другим указом президент России освободил от этой должности Михаила Бабича. Он был также снят с должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества Белоруссией.

ИСТОЧНИК KP.RU