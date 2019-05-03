2019-05-03T11:30:28+03:00
Политика

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия и Украина связаны только границей

Член крымского парламента отметил, что страны объединяет многовековая история
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия и Украина связаны только границейВ Крыму прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия и Украина связаны только границейФото: REUTERS
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова победителя второго тура украинских выборов Владимира Зеленского о том, что сейчас Россия и Украина связаны только границей.

- Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, - подчеркнул Фикс.

По словам политика, "непозволительно забывать", что россияне и украинцы - два братских народа, которым нечего делить, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе два государства объединяет только граница.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Юрий Бойко раскритиковал Владимира Зеленского за слова о границе с Россией. Глава оппозиционной партии назвал курс на разрыв украинско-российских отношений - путем в политический тупик.

Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы журналистов канала Россия 1 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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