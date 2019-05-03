СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-03T11:54:11+03:00

В правительстве РФ опровергли данные о родственниках Медведевой в "Мираторге" Фото: Личный архив героя публикации

Ранее в Сети появилась информация о том, что супруга премьер-министра РФ является двоюродной сестрой Линникам

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В пресс-службе правительства РФ опровергли информацию о родственных связях между супругой премьер-министра России Светланой Медведевой и руководством агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктором и Александром Линниками.

- Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой, - подчеркнули в российском правительстве.

Напомним, ранее в Сети появились публикации о том, что Медведева якобы является двоюродной сестрой Линникам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава «Мираторга» назвал "балаболами" тех, кто против запрета на ввоз хамона. По словам Виктора Линника, «Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять соответствующие меры, поскольку это касается продовольственной безопасности страны». Мясники России попросили правительство нашей страны запретить гражданам, приезжающим из-за границы, привозить с собой иностранную ветчину. Они сослались на эпизоотию свиной чумы.

ИСТОЧНИК KP.RU