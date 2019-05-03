В правительстве РФ опровергли данные о родственниках Медведевой в "Мираторге"
В пресс-службе правительства РФ опровергли информацию о родственных связях между супругой премьер-министра России Светланой Медведевой и руководством агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктором и Александром Линниками.
- Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой, - подчеркнули в российском правительстве.
Напомним, ранее в Сети появились публикации о том, что Медведева якобы является двоюродной сестрой Линникам.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава «Мираторга» назвал "балаболами" тех, кто против запрета на ввоз хамона. По словам Виктора Линника, «Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять соответствующие меры, поскольку это касается продовольственной безопасности страны». Мясники России попросили правительство нашей страны запретить гражданам, приезжающим из-за границы, привозить с собой иностранную ветчину. Они сослались на эпизоотию свиной чумы.
ИСТОЧНИК KP.RU