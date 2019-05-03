Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалификации Лионеля Месси за неспортивное поведение

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-03T12:30:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Болельщики «Ливерпуля», недовольные действиями аргентинца на поле: «нырками» в штрафной, фолами против игроков «Ливерпуля», откровенным выпрашиванием одиннадцатиметрового, создали петицию с просьбой дисквалифицировать Месси на ответный матч.

К петиции присоединилось свыше двух тысяч человек болельщиков «Манчестера Сити» - заклятого соперника «Ливерпуля» в домашнем чемпионате вот уже какой сезон. Но в этот раз «горожане» и «Ливерпуль» объединились против общего врага – дельфина-Месси.

Весь матч Лионель потратил на то, чтобы выпросить у арбитра пенальти: на 13-й минуте аргентинец просил пенальти за игру рукой у Матипа, мяч слегка задел ладонь защитника «Ливерпуля», когда тот разворачивался, чтобы блокировать удар.

Судья не купился – касание случайное, едва заметное, пенальти здесь не менее спорный, чем эпизодом ранее у ворот «Барселоны», когда Пике свалил уже тормозившего Мане.

Поняв, что разговорами и жестами арбитра не купить, Месси перешел к действиям: уже в неигровом эпизоде (после свистка судьи) Месси воспользовался фирменным приемом своего бывшего одноклубника, ныне играющего в ПСЖ – Неймара, напрыгнул на Милнера, заставив того потерять равновесие и, чтобы не упасть самому вынужденно толкнуть аргентинца плечом, после чего Месси упал на газон, раз семь через себя перекатился и с полным боли и страданий лицом смотрел на арбитра. Судья остался не пробиваем – эпизод заигран, матч продолжается.

Во втором тайме, однако, Месси провернул тот же трюк и, все-таки, заработал штрафной удар, который и реализовал, забив дубль. Моментом ранее он забил уже в пустые ворота с голевой Суареса.

Как сообщает Чемпионат.com апогеем, заставившим болельщиков создать петицию против Месси, стал удар аргентинца по голове Фабиньо, под занавес тайма, когда тот помешал ему оформить хет-трик под занавес тайма.

Ответный матч пройдет 7 мая на Энфилде, пока УЕФА не открыла никаких дел в связи с этой петицией, но она уже собрала больше двух тысяч подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU