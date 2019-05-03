СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-03T13:06:02+03:00

В Space X подтвердили, что космическая капсула Crew Dragon была разрушена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вице-президент американской компании SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что капсула корабля Crew Dragon была уничтожена при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля. Он подчеркнул, что сотрудники компании проводили огневые испытания двигателей SuperDraco, которые установлены на Crew Dragon.

- Имела место нештатная ситуация и капсула была уничтожена. Никто не пострадал, - заявил Кенигсман.

Он также подчеркнул, что сейчас слишком рано делать выводы по поводу произошедшего. По его словам, нештатная ситуация, согласно предварительным данным, имела место при активации SuperDraco, сообщает сайт NASA.

- Мы рассматриваем все возможные проблемы, расследование продолжается, - подытожил вице-президент компании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС. Это был первый испытательный полет нового космического судна, впоследствии на нем планируется отправлять людей в космос.

НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU