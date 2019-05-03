2019-05-03T13:37:54+03:00
Политика

Коломойский упрекнул Зеленского в том, что тот хочет встретиться с бизнесом «как с колхозом»

Избранный президент Украины планирует провести встречу сразу с представителями малого, среднего и большого бизнеса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Коломойский упрекнул Зеленского в том, что тот хочет встретиться с бизнесом «как с колхозом»Коломойский упрекнул Зеленского в том, что тот хочет встретиться с бизнесом «как с колхозом»Фото: Youtube
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Олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом «как с колхозом».

- С крупным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание, - подчеркнул украинский бизнесмен.

Напомним, Владимир Зеленский планирует провести встречу сразу с представителями малого, среднего и большого бизнеса.

Коломойский с иронией подчеркнул, что данная идея является "утопией", сообщает издание "Украинские новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что бизнесмен Игорь Коломойский назвал причину уменьшения населения Украины. По словам олигарха, население страны уменьшилось на 13 миллионов человек из-за вооруженного конфликта в Донбассе, а также из-за последствий смены власти в 2014 году. Олигарх также подчеркнул, что в настоящее время на Украине есть "холодный" конфликт по всей стране, и он проявляется в ненависти среди граждан.

Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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