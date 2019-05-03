СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-03T14:38:13+03:00

Путин проведет Совет по физкультуре на тему роли регионов в развитии спорта Фото: REUTERS

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Российский лидер Владимир Путин поручил своему помощнику Игорю Левитину до 1 ноября текущего года подготовить проведение очередного Совета по развитию физкультуры и спорта.

Известно, что главной темой предстоящего мероприятия станет роль российских регионов в развитии любительского спорта в России. Документ опубликован в пятницу, 3 мая на сайте Кремля.

- Обеспечить подготовку и проведение мероприятия на тему "О роли субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической культуры, спорта и туризма", - сказано в поручении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что радуясь визиту президента РФ Владимира Путина, российские спортсмены сломали стол. Президент пообщался с участниками Универсиады в красноярске и наградил победителей лыжных гонок. Позже российский лидер наградил победителей лыжных гонок.

ИСТОЧНИК KP.RU