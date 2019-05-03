Генерала Уолтерса назначили на пост главнокомандующего силами НАТО в Европе

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-03T14:52:08+03:00

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В штабе главкома ОВС НАТО в бельгийском Монсе состоялась передача полномочий новому главкому сил НАТО генералу ВВС США Тоду Уолтерсу, который сменил на этом посту Кертиса Скапарротти.

Известно, что в мероприятии принял участие генсек альянса Йенс Столтенберг. В начале торжественной церемонии военный оркестр исполнил гимны НАТО. В конце мероприятия прошла передача штандарта из рук Скапарротти Столтенбергу, а от генсека - генералу Уолтерсу символизировала вступление в должность нового главкома, сообщает "РИА-Новости".

Сам Тод Уолтерс выразил благодарность за возможность "служить для поддержания мира почти одного миллиарда граждан".

- 70 лет мира – это монументальное достижение… Союзническое командование операциями будет работать над сохранением подхода, сфокусированного на отношениях, готовности, транспарентности и согласованности, - подытожил он.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Йенс Столтенберг поставил в один ряд Гитлера, Сталина и радикальных исламистов. Генсек НАТО отметил, что врагов свободы надо сдерживать, а если это не срабатывает, то нужно сражаться.

ИСТОЧНИК KP.RU