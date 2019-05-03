В Грузии 85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-03T15:20:36+03:00

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Грузинский спецназ задержал 85-летнего мужчину, который застрелил собственного сына, невестку и еще двух человек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Инцидент произошел в пятницу, 3 мая, рано утром. Выстрелы раздались в селе Кандаура Сагареджойского муниципалитета. Правоохранители считают, что сначала пенсионер убил сына, а уже потом открыл огонь по невестке и соседям. В результате помимо родственников "стрелка" погибли еще женщина и ее сын. Также ранения получили жена задержанного, а нескольким другим лицам мужчина лишь угрожал расправой.

Причины инцидента пока неизвестны, однако очевидцы считают, что конфликт возник на бытовой почве. Правоохранители продолжают установление обстоятельств происшествия, сообщает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее житель Подмосковья покончил с собой во время переговоров с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU