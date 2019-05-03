Коломойский вернется на Украину уже 3 мая

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-03T15:32:58+03:00

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Бывший губернатор Днепропетровской области, предприниматель Игорь Коломойский вернется на Украину уже в эту пятницу, 3 мая.

Ожидается, что олигарх прилетит в страну на собственном самолете. Такую информацию "Информатору" предоставили осведомленные источники.

Стоит отметить, что последний раз Коломойский был на родине в 2017 году. Эти несколько лет он проживал сначала в Женеве, а полгода назад переехал в Израиль.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее олигарх пообещал прилететь на Украину сразу после того, как будут официально объявлены итоговые результаты выборов президента страны. При этом первым делом после возвращения предприниматель планируют отдохнуть у себя в деревне под Днепропетровском. Никаких встреч у него не запланировано.

Что касается Владимира Зеленского, который набрал большинство голосов на выборах украинского лидера, то ему Коломойский готов помогать советами, но не больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/683398" frameborder="0"></iframe> Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип.

ИСТОЧНИК KP.RU