2019-05-03T15:32:58+03:00
Политика

Коломойский вернется на Украину уже 3 мая

Предприниматель прилетит в страну на собственном самолете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олигарх Игорь КоломойскийОлигарх Игорь КоломойскийФото: REUTERS
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Бывший губернатор Днепропетровской области, предприниматель Игорь Коломойский вернется на Украину уже в эту пятницу, 3 мая.

Ожидается, что олигарх прилетит в страну на собственном самолете. Такую информацию "Информатору" предоставили осведомленные источники.

Стоит отметить, что последний раз Коломойский был на родине в 2017 году. Эти несколько лет он проживал сначала в Женеве, а полгода назад переехал в Израиль.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее олигарх пообещал прилететь на Украину сразу после того, как будут официально объявлены итоговые результаты выборов президента страны. При этом первым делом после возвращения предприниматель планируют отдохнуть у себя в деревне под Днепропетровском. Никаких встреч у него не запланировано.

Что касается Владимира Зеленского, который набрал большинство голосов на выборах украинского лидера, то ему Коломойский готов помогать советами, но не больше.

Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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