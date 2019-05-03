Коломойский вернется на Украину уже 3 мая
Бывший губернатор Днепропетровской области, предприниматель Игорь Коломойский вернется на Украину уже в эту пятницу, 3 мая.
Ожидается, что олигарх прилетит в страну на собственном самолете. Такую информацию "Информатору" предоставили осведомленные источники.
Стоит отметить, что последний раз Коломойский был на родине в 2017 году. Эти несколько лет он проживал сначала в Женеве, а полгода назад переехал в Израиль.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее олигарх пообещал прилететь на Украину сразу после того, как будут официально объявлены итоговые результаты выборов президента страны. При этом первым делом после возвращения предприниматель планируют отдохнуть у себя в деревне под Днепропетровском. Никаких встреч у него не запланировано.
Что касается Владимира Зеленского, который набрал большинство голосов на выборах украинского лидера, то ему Коломойский готов помогать советами, но не больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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