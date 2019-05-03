2019-05-03T15:47:18+03:00
Политика

Помпео летит в Лондон, чтобы отговорить Мэй от сотрудничества с Huawei

Госсекретарь США собирается рассказать британскому премьеру об исходящих от китайской компании "угрозах"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео планирует провести личную встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы рассказать ей об угрозах, якобы исходящих от китайской корпорации Huawei. Такая необходимость возникла после того, как глава правительства решила привлечь эту компанию к созданию мобильной связи пятого поколения (5G) на территории страны.

Сайт kp.ru писал о том, что Совет нацбезопасности Соединенного Королевства согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе. Это вызвало недовольство отдельных членов британского кабмина и американских властей.

В ходе встречи с Мэй в Лондоне Помпео собирается довести до нее информацию о существующей "опасности", а также указать на то, что подобные действия способны поставить под угрозу технологическое партнерство США и Великобритании, передает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя Госдепартамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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