Российские дипломаты встретились с осужденной в США Марией Бутиной

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-03T16:28:27+03:00

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Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне навестили россиянку Марию Бутину, которая была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за незарегистрированную деятельность в качестве иностранного агента.

По словам дипломатов, девушка "стойко и с достоинством" переносит все тяготы тюремной жизни, на которые она была обречена из-за слишком сурового и несправедливого наказания. Между тем, российские власти не собираются оставлять все, как есть, именно поэтому в Госдепартамент уже направлена нота протеста.

"Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека", - говорится в опубликованном на странице посольства в Facebook сообщении.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Марии Бутиной удалось выйти на связь с российскими журналистами по телефону и ответить на все интересующие их вопросы, в том числе на те, которые были заданы сотрудниками "КП".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU