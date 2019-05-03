2019-05-03T16:28:27+03:00
Политика

Российские дипломаты встретились с осужденной в США Марией Бутиной

Приговоренная к 18 месяцам заключения девушка с достоинством переносит вся тяготы тюремной жизни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Мария БутинаМария БутинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне навестили россиянку Марию Бутину, которая была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за незарегистрированную деятельность в качестве иностранного агента.

По словам дипломатов, девушка "стойко и с достоинством" переносит все тяготы тюремной жизни, на которые она была обречена из-за слишком сурового и несправедливого наказания. Между тем, российские власти не собираются оставлять все, как есть, именно поэтому в Госдепартамент уже направлена нота протеста.

"Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека", - говорится в опубликованном на странице посольства в Facebook сообщении.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Марии Бутиной удалось выйти на связь с российскими журналистами по телефону и ответить на все интересующие их вопросы, в том числе на те, которые были заданы сотрудниками "КП".

Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина близка к тому, чтобы начать закупать газ в США
В Верховную Раду внесли проект постановления об инаугурации Зеленского
Помпео летит в Лондон, чтобы отговорить Мэй от сотрудничества с Huawei
Коломойский вернется на Украину уже 3 мая
В Грузии 85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей
Австрийский канцлер заявил о поддержке "Северного потока-2"
Генерала Уолтерса назначили на пост главнокомандующего силами НАТО в Европе
Путин проведет Совет по физкультуре на тему роли регионов в развитии спорта
В Совфеде прокомментировали слова Климкина об "ответе" на акцию "Бессмертный полк"
Коломойский упрекнул Зеленского в том, что тот хочет встретиться с бизнесом «как с колхозом»
В Space X подтвердили, что космическая капсула Crew Dragon была разрушена
Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалификации Лионеля Месси за неспортивное поведение
Глава "Нафтогаза" признал неизбежность переговоров с Россией по транзиту
В правительстве РФ опровергли данные о родственниках Медведевой в "Мираторге"
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о том, что Россия и Украина связаны только границей
В Донецке образовались очереди из желающих получить гражданство РФ
В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Помпео в Финляндии состоится на следующей неделе
МИД РФ прокомментировал смену посла в Минске
Спортсмены объявили бойкот штангистке-трансгендеру из-за четырех мировых рекордов
В Малайзии из-за обезьян в ДТП пострадали пятеро пожарных
"Арсенал" победил "Валенсию" 3:1 в полуфинале Лиги Европы
Трамп предложил демократам и республиканцам сотрудничать во благо США
Режиссер "Соника" после критики пообещал изменить дизайн персонажа
Эксперты признали Google Chrome самым популярным в мире браузером
В Малайзии освободили женщину, которую ранее обвинили в убийстве брата Ким Чен Ына