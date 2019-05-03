В ООН обеспокоены вынесенным Ассанжу приговором

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-03T16:42:51+03:00

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Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям серьезно обеспокоена приговором, который был вынесен лондонским судом в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эксперты считают, что 50-недельное заключение не соответствует совершенному журналистом правонарушению, а значит право на личную свободу должно быть восстановлено.

Также критике подвергся тот факт, что британское правительство никак не отреагировало на выводы рабочей группы, опубликованные еще 4 декабря 2015 года. В этих документах говорится о том, что Ассанж подвергся "произвольному задержанию" властями Швеции и Соединенного Королевства. Непонятно и то, почему основатель портала содержится в тюрьме Белмарш, которая известна своими повышенными мерами безопасности, ведь там находятся лишь люди, совершившие серьезные уголовные преступления.

"Как представляется, такое обращение противоречит принципам необходимости пропорциональности, предусмотренным стандартами прав человека", - передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее приговор Ассанжа раскритиковали также в самой организации WikiLeaks. В руководстве портала указали на то, что защита предоставила на достаточные для смягчения наказания доказательства, но ни одно так и не было принято во внимание судом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703775" frameborder="0"></iframe> 4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU