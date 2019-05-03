Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-03T16:56:52+03:00

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Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел днем в пятницу, 3 мая. Причиной запроса аварийной посадки стала разгерметизация салона лайнера и ухудшение самочувствия второго пилота.

"На борту находились пять членов экипажа и 42 пассажира", - уточнили в комитете.

Известно, что на перроне самолет уже ждали представители службы аварийно-спасательного обеспечения и кареты скорой помощи. Из-за ЧП один чартерный рейс и рейс КС280 авиакомпании Air Astana пришлось перенаправить на запасной аэродром, также был задержан рейс КС7056 авиакомпании FlyArystan. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале этой недели еще одна внештатная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Волгоград лайнером. Самолет резко изменил маршрут всего через 25 минут после взлета.

ИСТОЧНИК KP.RU