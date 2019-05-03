2019-05-03T17:12:12+03:00
Политика

Захарова оценила идею Климкина об альтернативе "Бессмертному полку"

Представитель МИД РФ считает, что украинцам стоит взять в руки фотографии жертв сторонников Степана Бандеры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАССМария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Украинской альтернативой нашему "Бессмертному полку" может стать лишь шествие с портретами жертв сторонников националиста Степана Бандеры. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Напомним, что ранее телеканал "Интер" призвал украинцев присоединиться к шествию "Бессмертного полка", а глава МИД незалежной Павел Климкин предложил лучше пройтись по улицам с фотографиями жертв "сталинских репрессий".

"Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

К слову, сайт kp.ru уже обсудил предложение Климкина с главой комитета Государственной думы по науке и образованию, президентом Фонда "Политика" Вячеславом Никоновым.

Вячеслав Никонов - об идее Климкина вывести в Киеве «Бессмертный полк» жертв сталинских репрессий: «9 мая для Зеленского станет «моментом истины”. С кем он выйдет на улицы и выйдет ли?..».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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