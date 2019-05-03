Первый в мире самолет без закрылков успешно прошел испытания

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-03T17:56:09+03:00

Первый в мире самолет без закрылков Фото: скриншот с видео

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В Великобритании успешно испытали первый в мире самолет без закрылков. Беспилотный летательный аппарат Magma был разработан учеными Манчестерского университета и создан из титановых деталей, изготовленных компанией BAE Systems PLC на 3D-принтере.

Маневрирование при полете происходит за счет управления сверхзвуковыми потоками воздуха, которые при помощи двигателя направляются через щели на кромке крыла. Также управлению способствуют выхлопные газы и отклоняемый вектор тяги.

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков.

Представители пресс-службы BAE утверждают, что такая технология гораздо удобнее и надежнее в эксплуатации, чем закрылки, а также требует меньших финансовых затрат. Более того, благодаря обтекаемости аппарата, его практически невозможно выследить по радарам, передает Aerospace Testing International.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в свой первый полет был отправлен самый большой в истории самолет. Шестимоторный аппарат развил скорость в 304,17 км/ч и достиг более 5 км в высоту. Весь полет длился 2,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU