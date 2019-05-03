2019-05-03T18:41:27+03:00
Политика

Россия "с радостью" будет сотрудничать с Турцией по Су-57

Речь идет как о трансфере технологий, так и о локализации производства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия захотела продать Турции Су-57Россия захотела продать Турции Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия готова сотрудничать с Турцией в сфере производства и реализации истребителей Су-57, если такое предложение поступит. Об этом рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Он напомнил, что российские истребители пятого поколения обладают выдающимися характеристиками, а это, в свою очередь, раскрывает широкие перспективы для экспорта.

"Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договоренностей", - сказал Чемезов в интервью агентству Anadolu.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Соединенные Штаты пообещали наказать Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и исключить ее из программы по производству американских истребителей F-35. В Анкаре на такой случай уже задумываются о приобретении наших Су-57.

Маневры российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.Кадры сняты с рампы транспортного Ан-12

ИСТОЧНИК KP.RU

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