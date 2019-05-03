Туск заявил, что у Польши не будет лучшего союзника, чем США

СЕГОДНЯ 19:10 2019-05-03T19:11:42+03:00

Глава Евросовета считает, что только так можно противостоять вызовам XXI века

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У Польши не будет лучшего союзника, чем Соединенные Штаты. Такого мнения придерживается глава Европейского совета, поляк Дональд Туск.

Во время выступления в Варшавском университете политик заявил, что в рамках противостояния вызовам XXI века необходимо быть едиными, как Евросоюз, и делать все, чтобы удержать Североатлантическое сообщество.

"Мы, поляки, тоже должны говорить громко, что мы не имели и, наверное, не будем иметь в обозримом будущем лучшего союзника, чем Соединённые Штаты", - заявил Туск.

При этом он похвалил польское руководство, даже несмотря на то, что обычно критикует его решения.

"Я очень доволен тем, что при всей моей критичности нынешние польские власти стараются культивировать хорошие отношения с США", — цитирует РИА Новости главу Евросовета.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Вашингтон согласился увеличить численность своих войск на территории Польши. Детали соглашения находятся на стадии обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU