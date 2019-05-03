Найденные в Гималаях следы "йети" могут принадлежать медведю

СЕГОДНЯ 20:03 2019-05-03T20:04:02+03:00

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Обнаруженные в Гималаях следы, которые индийские военные приняли за отпечатки лап мифического йети, на деле могут принадлежать обычному медведю. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Непала Бигъян Дев Пандей.

По его словам, местные жители часто видят в этих районах диких животных.

Военные полагают, что следы оставил йети. Фото: армия Индии

"Когда мы попытались разобраться в ситуации, местные жители сообщили нам, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя", - цитирует Hindustan Times Пандея.

Ранее сайт kp.ru публиковал фотографии тех самых огромных следов размером более 80 сантиметров в длину и почти 40 сантиметров в ширину. Необычная находка была сделана 9 апреля около базового лагеря Макалу. Именно там раньше уже якобы видели снежного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU