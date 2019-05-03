ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Казахстана
Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала исполняющего обязанности главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выборах президента, которые состоятся 9 июня 2019 года. Об этом секретарь ЦИК Сабила Мустафина сообщила на заседании в пятницу, 3 мая.
"Доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева были собраны подписи 315910 граждан во всех 17 регионах Казахстана, из них достоверными были признаны 313656 подписей", - рассказала Мустафина.
Комиссией было поручено выдать политику удостоверение кандидата, а также предоставить сведения о его регистрации в акционерное общество "Народный сберегательный банк" для последующего открытия специального временного счета, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что в пользу выдвижения Токаева высказался экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Его решение поддержали остальные члены партии Nur Otan.
Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU