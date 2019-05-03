2019-05-03T20:53:25+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту пожара в русской школе Сухума

Огонь серьезно повредил здание, и теперь оно непригодно для использования [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате пожара сгорела почти вся крышаВ результате пожара сгорела почти вся крышаФото: скриншот с видео
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Прокуратура абхазского города Сухум начала доследственную проверку по факту пожара в русской школе №2 им. А.С. Пушкина.

Сайт kp.ru писал о том, что утром в четверг, 2 мая, в здании загорелась крыша. Площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Первичный осмотр помещений показал, что в текущем состоянии школа не может использоваться по назначению. Занятия временно будут проходить в других образовательных учреждениях.

Эксперты уже изъяли образцы электропроводки, электрооборудование и элементы кровли для назначения пожаро-технической экспертизы. Причины инцидента до сих пор неизвестны.

"По результатам проверки и получения результатов экспертизы органом расследования будет дана процессуальная оценка о наличии либо отсутствии состава преступления", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Абхазии.

Пожар в русской школе в Сухуме потушен .

ИСТОЧНИК KP.RU

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