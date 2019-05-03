Прокуратура начала проверку по факту пожара в русской школе Сухума
Прокуратура абхазского города Сухум начала доследственную проверку по факту пожара в русской школе №2 им. А.С. Пушкина.
Сайт kp.ru писал о том, что утром в четверг, 2 мая, в здании загорелась крыша. Площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Первичный осмотр помещений показал, что в текущем состоянии школа не может использоваться по назначению. Занятия временно будут проходить в других образовательных учреждениях.
Эксперты уже изъяли образцы электропроводки, электрооборудование и элементы кровли для назначения пожаро-технической экспертизы. Причины инцидента до сих пор неизвестны.
"По результатам проверки и получения результатов экспертизы органом расследования будет дана процессуальная оценка о наличии либо отсутствии состава преступления", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Абхазии.
Пожар в русской школе в Сухуме потушен .
ИСТОЧНИК KP.RU