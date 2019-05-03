Глава контрразведки Чехии обвинил Россию во вмешательстве в выборы ЕС

СЕГОДНЯ 21:25 2019-05-03T21:25:35+03:00

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Начальник Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михал Коуделка обвинил Россию в попытках повлиять на итоги предстоящих выборов в Европарламент. Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 3 мая, на семинаре "Европейские выборы в контексте гибридных угроз".

Глава контрразведки считает, что наша страна действует сразу по трем направлениям. В первом случае речь идет о дезинформации, манипуляции фактами и создании фальшивых аккаунтов в социальных сетях. Второй способ заключается в осуществлении кибератак, а третий подразумевает прямое финансирование партий и их кампаний.

"Все демократические разведки уверены, что целью этих действий является нарушение целостности Евросоюза, ослабление демократических институтов европейских государств, ослабление степени доверия граждан в свои государства, создание социального напряжения и путем ослабления одного из государств ослабление всего Евросоюза", - цитирует Чешское радио Коуделку.

Сайт kp.ru писал о том, что это уже далеко не первое подобное обвинение и в Москве его уже назвали "параноидальной чушью".

ИСТОЧНИК KP.RU