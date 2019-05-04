2019-05-04T01:16:38+03:00
Экономика

Reuters: Россия может сократить добычу нефти на 10%

При этом Саудовская Аравия добычу нефти будет наращивать
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия может снизить добычу нефтиРоссия может снизить добычу нефтиФото: REUTERS
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В ближайшие дни российские нефтяники могут сократить добычу сырья на 10%. Об том сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Это связано с тем, что российский экспорт нефти страдает от перебоев из-за прокачки по главному трубопроводу в Европу некачественной сырой нефти .

Как пишет ТАСС, российские компании получили просьбу от "Транснефти" снизить добычу" на 900 тысяч тонн (около 6,6 млн баррелей) до 7 мая. Компания пояснила, что нефтехранилища заполнены в связи с приостановкой работы трубопровода "Дружба".

При этом, по данным Reuters, производство в Саудовской Аравии может увеличиться в июне, чтобы удовлетворить внутренний спрос на электроэнергию, хотя объем производства останется в пределах его квоты в пакте о поставках.

В мае же крупнейший в мире экспортер нефти будет добывать около десяти миллионов баррелей в сутки, что несколько выше, чем в апреле, но все еще ниже его квоты в 10,3 млн. Баррелей в сутки.

Как писал сайт kp.ru, во вторник в Ереване премьер Дмитрий Медведев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Он призвал наказать виновных в прокачке некачественной нефти..

ИСТОЧНИК KP.RU

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