Госдеп США пригрозил Ирану новыми санкциями за расширение АЭС "Бушер"

СЕГОДНЯ 02:11 2019-05-04T02:11:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты готовы ввести против Ирана новые санкции, если Тегеран попытается расширить АЭС "Бушер" или вывезти из страны обогащенный уран в обмен на урановую руду. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Также ведомство пояснило, что считает такие меры необходимыми для усиления ограничений по иранской ядерной программе. Вашингтон призвал Иран прекратить "всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения", в том числе обогащение урана.

"Мы не намерены терпеть действия, которые помогают продолжать проведение такого обогащения. Такие мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что госсекретарь Майк Помпео принял меры, которые позволят продолжать ограничивать возможности Ирана возродить ядерную программу, над которой он работал в прошлом, передает Интерфакс.

Ранее сайт kp.ru писал, что США решили ужесточить односторонние санкции в отношении ядерной программы Ирана. Об этом сообщили американский спецпредставитель по Исламской Республике Брайан Хук и помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

ИСТОЧНИК KP.RU