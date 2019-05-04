2019-05-04T02:40:58+03:00
Политика

Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая

Украина подала иск против России с требованием временных мер и выплаты компенсации
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Украина подала на Россию в международный арбитраж за арест моряков, нарушивших госграницу РФУкраина подала на Россию в международный арбитраж за арест моряков, нарушивших госграницу РФФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая. Об этом в пятницу сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге. Мы не просим об услуге, мы требуем немедленно освободить наших моряков, как предписывает морская конвенция ООН", - написала она в Facebook.

Замминистра отметила, что трибунал примет решение до конца мая. По словам Зеркаль, Россия отказалась принимать участие в слушаниях.

МИД Украины обратился в Международный трибунал по морскому праву 16 апреля с требованием компенсации за арест Россией украинских военных кораблей. Но до начала арбитражного разбирательства Киев будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября 2018 года украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды, где более 10 часов выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования катеров погранслужбы ФСБ. Нарушители были задержаны после предупредительных выстрелов. Суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 задержанных украинских моряков.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдеп США пригрозил Ирану новыми санкциями за расширение АЭС "Бушер"
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Reuters: Россия может сократить добычу нефти на 10%
США и Словакия высказались против "Северного потока-2"
В Москве начался пожар в издательском доме "Известия"
В Амстердаме запретят бензиновые и дизельные автомобили
Трамп заявил, что Китай хочет участвовать в ядерном соглашении с США и Россией
Роспотребнадзор предупредил о случаях заболевания чумой в Монголии
Трамп: Россия не собирается вмешиваться в дела Венесуэлы
Трамп рассказал, как Путин отреагировал на доклад Мюллера
В России назвали ошибкой выработку договора о запрете ядерного оружия
Разговор с Путиным настроил Трампа на улучшение отношений с Россией
США решили ужесточить санкции в отношении ядерной программы Ирана
Министр обороны Украины призвал строить армию в ответ на выдачу паспортов РФ
Глава контрразведки Чехии обвинил Россию во вмешательстве в выборы ЕС
Израиль обменялся ударами с сектором Газа: двое погибли, пятеро ранены
Прокуратура начала проверку по факту пожара в русской школе Сухума
ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Казахстана
Белый дом не располагает данными о возможной встрече Трампа и Путина