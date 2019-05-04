Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая

СЕГОДНЯ 02:40 2019-05-04T02:40:58+03:00

Украина подала на Россию в международный арбитраж за арест моряков, нарушивших госграницу РФ Фото: REUTERS

Украина подала иск против России с требованием временных мер и выплаты компенсации

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Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая. Об этом в пятницу сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге. Мы не просим об услуге, мы требуем немедленно освободить наших моряков, как предписывает морская конвенция ООН", - написала она в Facebook.

Замминистра отметила, что трибунал примет решение до конца мая. По словам Зеркаль, Россия отказалась принимать участие в слушаниях.

МИД Украины обратился в Международный трибунал по морскому праву 16 апреля с требованием компенсации за арест Россией украинских военных кораблей. Но до начала арбитражного разбирательства Киев будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября 2018 года украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды, где более 10 часов выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования катеров погранслужбы ФСБ. Нарушители были задержаны после предупредительных выстрелов. Суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 задержанных украинских моряков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU