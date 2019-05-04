2019-05-04T03:05:58+03:00
Экономика

В США безработица снизилась до уровня 1969 года

В апреле в стране появилось 263 тысячи новых рабочих мест
Юлия ДИВЕЕВА
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Ярмарка вакансий в Нью-ЙоркеЯрмарка вакансий в Нью-ЙоркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уровень безработицы в США достиг показателей декабря 1969 года - 3,6%. Это следует из пятничной сводки министерства труда страны.

Ведомство рапортовало, что в апреле в Соединенных Штатах появилось более 263 тысяч новых рабочих мест, что и привело к снижению безработицы до минимального за последние 50 лет уровня. Кроме того, отмечается, что ежемесячный рост зарплаты составляет 0,2%, а ежегодный - 3,2%, передает телеканал NBC News со ссылкой на данные Бюро статистики труда.

Есть вероятность, что успехи в борьбе с безработицей связаны с тем, что правительство начало нанимать временных работников для проведения в страны переписи населения, запланированной на 2020 год. Всего власти намерены до начала следующего года нанять для этого мероприятия 500 тысяч человек.

Тем не менее телеканал отмечает, что "апрельские данные являются твердым свидетельством того, что экономика остается на устойчивый путь роста".

ИСТОЧНИК KP.RU

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