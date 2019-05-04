2019-05-04T03:44:44+03:00
Политика

Партия Мэй с треском провалилась на региональных выборах в Великобритании

Тори потеряли контроль над 49 местными советами в Англии
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Консервативная партия Великобритании на выборах в органы местного самоуправления в Англии и Северной Ирландии потеряла 1335 депутатских мандатов в английских региональных советах. Это сокрушительное поражение и худший результат для тори за почти 25 лет.

Телеканал Sky New опубликовал в пятницу итоги подсчета голосов. Голосование же состоялось в четверг. Согласно данным, консерваторы потеряли контроль над 49 местными советами в Англии и в итоге имеют большинство лишь в 93 из 248 советов. Такой результат связывают с расколом в стане тори и конфликтом премьер-министра Терезы Мэй с однопартийцами.

Хуже для консерваторов заканчивались лишь выборы 1995 года, когда партия во главе с Джоном Мейджором потеряла больше двух тысяч депутатских мандатов, а лейбористы, которых за год до этого возглавил Тони Блэр, получили больше 1800 новых, пишет ТАСС.

Итоги голосования также на порадовали лейбористов. Джереми Корбин не смог добиться успеха, его партия потеряла 86 мест в шести региональных советах Англии.

Довольны результатами голосования остались либеральные демократы, набравшие 12 советов и 704 советника, а также зеленые и независимые кандидаты.

Напомним, сайт kp.ru в декабре прошлого года рассказывал, что Мэй заявила, что не будет возглавлять Консервативную партию во время следующих выборов 2022 года. При этом в тот же день депутаты парламента от Консервативной партии провели тайное голосование по вопросу выражения вотума недоверия своему лидеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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