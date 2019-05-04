2019-05-04T04:18:50+03:00
В мире

Нидерланды экстрадировали в США украинского хакера

От кибератак Алексея Иванова пострадали миллионы компьютеров
Юлия ДИВЕЕВА
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Нидерланды передали США украинского хакераНидерланды передали США украинского хакераФото: REUTERS
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Из Нидерландов в США экстрадировали гражданина Украины Алексея Иванова, которого американские власти обвиняют в преступлениях в киберпространстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства юстиции США.

В Америке считают, что хакер и его сообщники много лет распространяли в интернете через рекламу вредоносные программы, с помощью которых они получали доступ к компьютерам других пользователей. После этого они продавали третьим лицам возможность частично контролировать эти ПК.

От кибератак пострадали миллионы компьютеров, Более сотни из них находились на территории штата Нью-Джерси, куда и доставят украинца. Слушание по его делу состоится в Ньюарке в ближайшие сутки. Ему отказано в освобождении под залог.

Иванова задержали в Нидерландах в октябре 2018 года по запросу США. В декабре американские власти предъявили ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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