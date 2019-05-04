В Индии восемь человек стали жертвами циклона "Фани"

СЕГОДНЯ 05:25 2019-05-04T05:31:48+03:00

Еще 160 человек пострадали, материальный ущерб нанесен зданиям в 52 городах [фото, видео]

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Восемь человек погибли в Индии в результате удара циклона "Фани", обрушившегося накануне утром на Западную Бенгалию. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Известно, что все жертвы из штата Орисса, который находится на северо-востоке Индии, на побережье Бенгальского залива. По некоторым данным, местные власти подтвердили гибель только шести граждан.

Циклон нанес материальный ущерб зданиям в 10 тысячах деревень и 52 городах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подросток был убит, когда на него упало дерево в городе Пури. Летающие обломки бетонной конструкции ударили и убили женщину в районе Наягарх. В Кендрапара 65-летняя женщина умерла в укрытии от циклонов, предварительно, от сердечного приступа.

Власти штата Ориссы сообщают о 160 раненыхФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, ранения получили более 160 человек. Разрушены и повреждены здания в 10 тысячах деревень и 52 городах. Скорость порывов ветра достигала 200 километров в час.

Как сообщал сайт kp.ru, власти штата Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человек из-за приближающегося сильнейшего циклона "Фани". А в пятницу посольство РФ сообщило, что в зоне бедствия в Индии могут находиться российские граждане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706676" frameborder="0"></iframe> Циклон «Фани» в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU