В Индии восемь человек стали жертвами циклона "Фани"
Восемь человек погибли в Индии в результате удара циклона "Фани", обрушившегося накануне утром на Западную Бенгалию. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Известно, что все жертвы из штата Орисса, который находится на северо-востоке Индии, на побережье Бенгальского залива. По некоторым данным, местные власти подтвердили гибель только шести граждан.
Циклон нанес материальный ущерб зданиям в 10 тысячах деревень и 52 городах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Подросток был убит, когда на него упало дерево в городе Пури. Летающие обломки бетонной конструкции ударили и убили женщину в районе Наягарх. В Кендрапара 65-летняя женщина умерла в укрытии от циклонов, предварительно, от сердечного приступа.
Власти штата Ориссы сообщают о 160 раненыхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Кроме того, ранения получили более 160 человек. Разрушены и повреждены здания в 10 тысячах деревень и 52 городах. Скорость порывов ветра достигала 200 километров в час.
Как сообщал сайт kp.ru, власти штата Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человек из-за приближающегося сильнейшего циклона "Фани". А в пятницу посольство РФ сообщило, что в зоне бедствия в Индии могут находиться российские граждане.
Циклон «Фани» в Индии.
ИСТОЧНИК KP.RU