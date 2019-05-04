2019-05-04T05:59:37+03:00
Политика

СМИ рассказали, как США упустили возможность свергнуть Мадуро

Белый дом два года назад отказался помочь боливарианскому генералу с оформлением визы в Штаты
Юлия ДИВЕЕВА
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Вашингтон потерял поддержку военных Венесуэлы и не смог свергнуть МадуроВашингтон потерял поддержку военных Венесуэлы и не смог свергнуть МадуроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У Соединенных Штатов был шанс свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но они упустили эту возможность. Об этом пишет агентство Associated Press.

Главная причина неудачной попытки госпереворота в Боливарианской республики - поддержка армии и силовиков легитимного президента и их отказ переходить на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо.

как стало известно, два года назад, в мае 2017 года в Белый дом пришел необычный запрос от известного венесуэльского генерала Ивана Эрнандеса. Глава президентской гвардии и военной контрразведки просил выдать его семье американские, чтобы привезти в Штаты трехлетнего сына для операции на головном мозге.

"После нескольких дней внутренних дебатов все еще молодая администрация Трампа отклонила эту просьбу, не видя смысла помогать высокопоставленному члену социалистического правительства, которое оно считало коррумпированным и бандитским", - пишет агентство.

Этот факт всплыл, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон упомянул Эрнандеса на этой неделе в прямом эфире как одного из трех инсайдеров режима, которые в последнюю минуту отказались поддержать план по свержению Мадуро.

А 2 мая госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались участвовать в перевороте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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