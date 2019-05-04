Во Флориде Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку

СЕГОДНЯ 06:49 2019-05-04T07:15:04+03:00

Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку недалеко от Джексонвиля Фото: СОЦСЕТИ

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Неподалеку от города Джексонвилл штата Флорида потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. Об этом сообщил представитель местной морской авиационной базы.

В салоне коммерческого лайнера находились 136 пассажиров. Воздушное судно шло на посадку, но съехало со взлетно-посадочной полосы и упало в реку.

Мэр города Ленни Керри сообщил, что все пассажиры остались живы, а самолет не был затоплен. На месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, главной задачей которых является не допустить разлива авиатоплива в реку, передает агентство Reuters.

Фото: Самолет летел с военно-морской базы в Гуантанамо. twitter.com/JSOPIO

Упавший борт принадлежит авакомпании Miami Air International . Он летел с военно-морской базы в Гуантанамо.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о случае, который произошел в аэропорту "Эгельсбах" во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). Самолет компании "Глобус" разбился вечером в воскресенье, 31 марта . Жертвами трагедии стали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU