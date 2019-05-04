Погода в Москве на 4 мая 2019 года: в городе ожидаются небольшие осадки

СЕГОДНЯ 07:17 2019-05-04T07:17:37+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 4 мая 2019 года

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Погода в Москве на 4 мая 2019 года будет облачной с прояснениями, ветер южный 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днем будет составлять плюс 15-17 градус выше ноля, ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов.

Атмосферное давление в Москве составит около 743 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в субботу температура воздуха будет находится в пределах плюс 15-20 градусов тепла, местами также ожидается небольшой дождь. В ночь на 5 мая температура воздуха в Подмосковье составит от 2 до 7 градусов выше ноля.

В столичном регионе 4 мая, по информации Гидрометцентра, объявлен "желтый" уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

Ранее сайт kp.ru писал, что как минимум до 7 мая в Москве и области можно ожидать небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU