Погода в Москве на 4 мая 2019 года: в городе ожидаются небольшие осадки
Погода в Москве на 4 мая 2019 года будет облачной с прояснениями, ветер южный 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха днем будет составлять плюс 15-17 градус выше ноля, ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов.
Атмосферное давление в Москве составит около 743 миллиметров ртутного столба.
В Московской области в субботу температура воздуха будет находится в пределах плюс 15-20 градусов тепла, местами также ожидается небольшой дождь. В ночь на 5 мая температура воздуха в Подмосковье составит от 2 до 7 градусов выше ноля.
В столичном регионе 4 мая, по информации Гидрометцентра, объявлен "желтый" уровень опасности из-за высокой пожароопасности.
Ранее сайт kp.ru писал, что как минимум до 7 мая в Москве и области можно ожидать небольшие дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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