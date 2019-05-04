2019-05-04T09:35:02+03:00
Политика

Ведущий CNN считает, что Трамп ведет себя как пресс-секретарь президента России

По словам журналиста Джейка Таппера, президент США в ходе телефонного разговора с российским лидером повел себя так, как будто он является официальным представителем Кремля
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Трампа в США назвали «пресс-секретарем Путина»Трампа в США назвали «пресс-секретарем Путина»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам журналиста, американский лидер только и делал, что повторял слова президента России, никак не выражая свое мнение.

«Просто, чтобы было ясно, президент не говорит «Ну, это то, что заявляет Путин». Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля», - отметил журналист.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 3 мая, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой. В ходе переговоров, которые длились почти полтора часа, собеседники обсудили обстановку в Венесуэле, ситуацию в КНДР и даже доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал приписываемое России вмешательство в выборы американского лидера. Кроме того, главы РФ и США также обменялись мнениями по ядерному соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Рады сообщил, когда украинцы «вновь станут братским народом» для русских
Депутат Рады записал видеообращение к избранному президенту Украины
На фабрике по производству пластика в США прогремел мощный взрыв
ДНР: на позициях украинских военных в Донбассе появился флаг Вермахта
Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 9 мая
Роспотребнадзор разработал рекомендации выбора овощей и фруктов
Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу
Погода в Москве на 4 мая 2019 года: в городе ожидаются небольшие осадки
Во Флориде Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку
Белый дом пообещал следить за ситуацией с запуском ракеты в КНДР
СМИ рассказали, как США упустили возможность свергнуть Мадуро
В Индии восемь человек стали жертвами циклона "Фани"
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Нидерланды экстрадировали в США украинского хакера
Партия Мэй с треском провалилась на региональных выборах в Великобритании
В США безработица снизилась до уровня 1969 года