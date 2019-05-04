Ведущий CNN считает, что Трамп ведет себя как пресс-секретарь президента России

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-04T09:35:02+03:00

По словам журналиста Джейка Таппера, президент США в ходе телефонного разговора с российским лидером повел себя так, как будто он является официальным представителем Кремля

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Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам журналиста, американский лидер только и делал, что повторял слова президента России, никак не выражая свое мнение.

«Просто, чтобы было ясно, президент не говорит «Ну, это то, что заявляет Путин». Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля», - отметил журналист.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 3 мая, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой. В ходе переговоров, которые длились почти полтора часа, собеседники обсудили обстановку в Венесуэле, ситуацию в КНДР и даже доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал приписываемое России вмешательство в выборы американского лидера. Кроме того, главы РФ и США также обменялись мнениями по ядерному соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU