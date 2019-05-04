Депутат Рады записал видеообращение к избранному президенту Украины

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-04T10:18:42+03:00

Евгений Мураев отметил, что позиция Владимира Зеленского по разрешению внутриукраинского конфликта в Донбассе может привести к разрушению страны

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в видеообращении к избранному президенту Владимиру Зеленскому заявил, что его позиция по разрешению внутриукраинского конфликта в Донбассе может привести к разрушению страны.

Видео парламентария снято примерно в том же стиле, что и ролик Зеленского с приглашением действующему главе государства Петру Порошенко на дебаты. Однако в отличие от того видео, Мураев идет по ночному стадиону и указывает на одну из главных проблем страны.

ДействуйТЕ.Евгений Мураев обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому

«К сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и темных мест, - говорит депутат. - Ваша позиция по разрешению конфликта на востоке нашей страны - это точная калька с того, что предлагал нам Порошенко в течение последних пяти лет, а это значит: продолжение войны, разрушение нашей страны, и это путь в никуда».

Мураев подчеркивает, что только прямые переговоры с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик способны привести к урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, как отмечает он, с Россией переговоры должны вести послы и кадровые дипломаты, а не "бизнесмены и кумовья".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, советник Зеленского по вопросам безопасности Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет. При этом он отметил, что Украина не сможет получить контроль над Крымом и частью востока страны военным путем. Кроме того, Апаршин выступил против переговоров избранного президента с лидерами ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU