2019-05-04T10:42:10+03:00
Политика

Депутат Рады сообщил, когда украинцы «вновь станут братским народом» для русских

Со своей стороны, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что подобные заявления уже стали настоящей политической программой истеблишмента Украины
Марина ВЕНЦОВА
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В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

«Украинский депутат пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада. Именно поэтому соловьём заливается, заявляя о «притязаниях» России на самое святое - украинскую независимость, - приводит RT слова Бальбека. - Это уже стало настоящей политической программой для украинского истеблишмента».

По словам депутата Госдумы, на Украине постоянно рассказывают, что в Москве якобы ночами не спят, а думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность. За последние 25 лет Россия, по словам Бальбека, очень многое позволяла Украине в некоторых вопросах. При этом киевские власти подобную лояльность никак не оценили, а наоборот в настоящее время используют для того, чтобы скрыть ошибки своей экономической и политической деятельности.

«Выбрана удачная причина - внешний враг Россия. Возможно, кто-то депутату поверит, а кто-то посмеется», - подытожил российский депутат.

Ранее сайт kp.ru писал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России и Украины из общего осталась только государственная граница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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