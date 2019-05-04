Депутат Рады сообщил, когда украинцы «вновь станут братским народом» для русских

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-04T10:42:10+03:00

Со своей стороны, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что подобные заявления уже стали настоящей политической программой истеблишмента Украины

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

«Украинский депутат пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада. Именно поэтому соловьём заливается, заявляя о «притязаниях» России на самое святое - украинскую независимость, - приводит RT слова Бальбека. - Это уже стало настоящей политической программой для украинского истеблишмента».

По словам депутата Госдумы, на Украине постоянно рассказывают, что в Москве якобы ночами не спят, а думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность. За последние 25 лет Россия, по словам Бальбека, очень многое позволяла Украине в некоторых вопросах. При этом киевские власти подобную лояльность никак не оценили, а наоборот в настоящее время используют для того, чтобы скрыть ошибки своей экономической и политической деятельности.

«Выбрана удачная причина - внешний враг Россия. Возможно, кто-то депутату поверит, а кто-то посмеется», - подытожил российский депутат.

Ранее сайт kp.ru писал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России и Украины из общего осталась только государственная граница.

ИСТОЧНИК KP.RU