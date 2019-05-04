2019-05-04T11:06:51+03:00
Наука

Компания SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к Международной космической станции

Стыковка с МКС запланирована на понедельник, 6 мая
Марина ВЕНЦОВА
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Международная космическая станция. Фото: NASAМеждународная космическая станция. Фото: NASA
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Компания SpaceX в субботы, 4 мая, в 2:48 по местному времени (9:48 по московскому времени) осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС). Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал. Прямую трансляцию запуска ведут SpaceX и NASA.

Cargo Dragon после отделения первой ступени успешно вышел на орбиту. В тоже время Falcon 9 совершила посадку в Атлантическом океане на плавучей платформе.Предполагается, что стыковка космического корабля состоится 6 мая. Он доставит на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов.

SpaceX запустил Falcon 9 с грузом для МКС.Запуск прошел в прямом эфире

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 12 апреля в США с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A на борту. Он изготовлен компанией Lockheed Martin и предназначен для трансляции телефонных и интернет сигналов на районы Ближнего Востока и Северной Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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