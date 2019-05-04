Посол США в Германии возмутился лояльной политикой Европы в отношении России

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-04T11:24:56+03:00

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Посол Соединенных Шатов в Германии Ричард Гренелл назвал «немыслимой» политику Европы по отношению к России. Американский дипломат в очередной раз озвучил бездоказательные обвинения Запада в адрес Москвы, а также отметил, что еще несколько десятилетий назад Европа вела бы себя с Российской Федерацией иначе.

«Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло», - сказал Гренелл в интервью журналу «Focus».

Кроме того, он вновь выступил с критикой строительства газопровода "Северный поток- 2". По его словам, российский проект якобы делает европейские государства зависимыми от Москвы. Дипломат также пригрозил санкциями немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве трубопровода.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, США и Евросоюз весной 2014 года обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине и начали применять масштабные антироссийские санкции. С тех пор санкционное давление только усиливалось.

ИСТОЧНИК KP.RU