2019-05-04T11:24:56+03:00
Политика

Посол США в Германии возмутился лояльной политикой Европы в отношении России

Кроме того, американский дипломат Ричард Гренелл вновь раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2»
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Посол США в Германии возмутился лояльной политикой Европы в отношении РоссииПосол США в Германии возмутился лояльной политикой Европы в отношении РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посол Соединенных Шатов в Германии Ричард Гренелл назвал «немыслимой» политику Европы по отношению к России. Американский дипломат в очередной раз озвучил бездоказательные обвинения Запада в адрес Москвы, а также отметил, что еще несколько десятилетий назад Европа вела бы себя с Российской Федерацией иначе.

«Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло», - сказал Гренелл в интервью журналу «Focus».

Кроме того, он вновь выступил с критикой строительства газопровода "Северный поток- 2". По его словам, российский проект якобы делает европейские государства зависимыми от Москвы. Дипломат также пригрозил санкциями немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве трубопровода.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, США и Евросоюз весной 2014 года обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине и начали применять масштабные антироссийские санкции. С тех пор санкционное давление только усиливалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таиланде впервые почти за 70 лет короновали монарха
Израильские военные засекли запуск ракет из сектора Газа
Компания SpaceX запустила корабль Cargo Dragon к Международной космической станции
Депутат Рады сообщил, когда украинцы «вновь станут братским народом» для русских
Депутат Рады записал видеообращение к избранному президенту Украины
На фабрике по производству пластика в США прогремел мощный взрыв
Ведущий CNN считает, что Трамп ведет себя как пресс-секретарь президента России
ДНР: на позициях украинских военных в Донбассе появился флаг Вермахта
Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 9 мая
Роспотребнадзор разработал рекомендации выбора овощей и фруктов
Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу
Погода в Москве на 4 мая 2019 года: в городе ожидаются небольшие осадки
Во Флориде Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку
Белый дом пообещал следить за ситуацией с запуском ракеты в КНДР
СМИ рассказали, как США упустили возможность свергнуть Мадуро
В Индии восемь человек стали жертвами циклона "Фани"
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Нидерланды экстрадировали в США украинского хакера
Партия Мэй с треском провалилась на региональных выборах в Великобритании
В США безработица снизилась до уровня 1969 года