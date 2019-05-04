В Таиланде впервые почти за 70 лет короновали монарха

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-04T12:11:43+03:00

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66-летний Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован в субботу в Бангкоке. С 2016 года он занимал престол в Таиланде в 2016 году после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX). Церемония вступления в должность монарха прошла по древней традиции, которая сочетает в себе черты буддизма и индуизма, насчитывая уже сотни лет.

Согласно обычаю Маха Вачиралонгкорн сам водрузил себе на голову корону, весом 7,3 килограмма, приняв ее из рук главного брамина. После этого ему были вручены королевская золотая пластина с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.

"Я продолжу защищать и править с праведностью на благо людей", - приводит ТАСС первые слова короля после вступления на престол.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) женился на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, которая возглавляет его личную охрану. Во дворце долгое время отрицали, что между 66-летним монархом и его подчиненной есть романтические отношения, однако сам Рама X решил во всем признаться за несколько дней до коронации.

ИСТОЧНИК KP.RU