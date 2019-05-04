2019-05-04T12:36:51+03:00
Общество

Первая репетиция воздушной части Парада Победы состоялась в небе над Москвой

Всего в 2019 году в воздушном строю пролетели более 70 единиц техники
Марина ВЕНЦОВА
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Первая репетиция воздушной части Парада Победы состоялась в небе над МосквойПервая репетиция воздушной части Парада Победы состоялась в небе над МосквойФото: скрин с видео
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Первая репетиция воздушной части Парада Победы 2019 года состоялась в субботу, 4 мая, в небе над российской столицей. С девяти аэродромов в различных областях России в воздух поднялись 18 вертолетов и 56 самолет.

Традиционно над Москвой пролетел самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, различные стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, самолеты-заправщики, военно-транспортные Ан-124 и Ил-76МД, истребители серий Су и МиГ, а также фронтовые бомбардировщики и штурмовики Су-25.

ВВС России готовятся к Параду Победы.

Высота пролета составила 300-500 метров для самолетов и 150 метров для вертолетов.

Самолеты летят на репетицию парада над Звенигородом.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, отличный обзор для просмотра за репетицией воздушной части парада открывается из Парка Горького, Петровского парка, Парка Дружбы на Речном вокзале, с Воробьевых гор, набережной Москвы-реки, а также с Белой площади на Белорусском вокзале и из Москва-Сити.

Самолеты ВВС России на репетиции Парада Победы.Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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