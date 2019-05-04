Туринское дерби закончилось дружбой: 1-1

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-04T13:06:49+03:00

Две туринские команды «Ювентус» и «Торино» закончили свое противостояние в серии А ничьей

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В дерби накал страстей всегда выше, чем в обычном матче, когда встречаются команды из разных городов. Дерби – это словно бой на право считаться главной командой города, поэтому здесь традиционно жесткая контактная игра, огромное количество желтых карточек, фолов, высокий темп игры и постоянно меняющийся рисунок.

Прошлое дерби, которое случилось 15 декабря 2018 года, закончилось в пользу Ювентуса, единственный гол забил тогда еще новобранец Криштиану Роналду.

Прошедшее же дерби в рамках 35-го тура Серии А какими-либо жесткими моментами или высокими скоростями не отличалось, игра в целом была довольно вязкой, обострявшейся лишь во время угловых, которых, к слову, тоже было немного.

Несмотря на то, что статистика говорит в пользу «Ювентуса», по игре преимущество от и до было на стороне «Торино»: «Торино» разыгрывали мяч, «Торино» нанесли первый удар по воротам, «Торино» открыли счет на семнадцатой минуте матча.

После феноменальной ошибки Пьянича, всегда славившегося как плеймейкер, Саша Лукич просто оттолкнул боснийца, как ребенка от конфет, и сильным дальним ударом отправил мяч в сетку.

У «Ювентуса» же, как обычно, играл один Роналду. Все атаки начинал и заканчивал португалец, забить пытался так же только он и счет сравнял он же, в очередной раз спасая «Ювентус» от обидного поражения.

Звездой матча был Криштиану РоналдуФото: REUTERS

Фото: REUTERS

В течение первого и второго тайма Роналду последовательно проводил атаки, отрабатывал в обороне и добивался своего гола: на 20-й минуте подобрав мяч, он понесся по флангу в штрафную, серией финтов-чеканкой продержал мяч, уклоняясь от смыкающихся защитников, отдал на фланг забегавшему Матюиди, который не попал в ворота, хотя голевая была чистая. Подбор остался за «Ювентусом»: Спинаццола отдал на открывшегося Куадрадо, который, конечно должен был попадать. Но колумбиец буквально бросил себя на мяч, выпрыгнув вверх и вперед, в результате мяч полетел куда угодно, но только не в ворота. А минутами позже колумбиец вновь исполнил что-то непонятное, едва не пробив головой в собственные ворота при розыгрыше углового.

В середине первого тайма «Ювентус» создал первый интересный момент у ворот «Торино»: первый дальний удар Роналду с подачи Спинаццолы. Лети мяч в створ, быть бы голу, потому что вратарь однозначно не успевал вытащить такой крученный мяч. Однако, у Криштиану было недостаточно времени и пространства, чтобы до миллиметров выверять точность мяча. Надо было бить, и он пробил, но увы, рядом со штангой.

На футбольном поле во время дерби традиционно жесткая контактная игра.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Второй интересный момент произошел уже в начале второго тайма: Леонардо Спинаццола неожиданно без всяких передач на партнеров повел мяч по своему флангу, вышел фактически на позицию центрального нападающего и с силой пробил по воротам. «Торино» явно не ожидали такого приема от соперника, поэтому не успели сомкнуть оборону, спас вратарь.

Был момент и у Мойзе Кина минутами позже, но молодой нападающий «бьянконерри» слабо обработал мяч, и в результате тот пришел точно в руки вратарю.

"Торино" ответили контратакой, в центре которой была связка Беллоти-Айна, но последний ударил значительно выше ворот, за что поплатился, потому что Роналду на 90-й минуте матча, взлетая в воздух, не промазал и направил мяч точно в сетку.

Это был его сотый гол в карьере головой с воздуха. Свой юбилейный шестисотый мяч португалец забил матчем ранее, в 34-м туре Серии А против «Интера».

В скором времени «Ювентусу» предстоит сыграть на выезде с «Ромой» и принять дома «Аталанту» - сегодняшний феномен Серии А.

Конкуренция в Серии А набирает обороты.

«Ювентус» и «Торино» - счет 1:1Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU