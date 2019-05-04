2019-05-04T13:39:20+03:00
Политика

Группа по расследованию преступлений Порошенко будет работать на Украине и за рубежом

По словам замглавного редактора издания "Страна" Светланы Крюковой, ее участники намерены вести расследование без "оглядки на украинскую систему правосудия"
Марина ВЕНЦОВА
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На Украине создали группу по расследованию преступлений ПорошенкоНа Украине создали группу по расследованию преступлений ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа специалистов, которые будут заниматься расследованием преступлений еще пока действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения, создана на Украине и за рубежом. Как отметила замглавного редактора украинского издания "Страна" Светлана Крюкова, она будет привлекать за совершенные правонарушения к суду украинскую власть.

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти, - сообщила Крокова в эфире телеканала «Ньюзван». - С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента [Петра Порошенко] и его ближайшее окружение».

По данным журналистки, эта группа обладает достаточным интеллектуальными и финансовыми ресурсами. При этом Крокова добавила, что ее участники намерены вести расследование без "оглядки на украинскую систему правосудия" и на решения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ЦИК Украины 3 мая в газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты второго тура президентских выборов в стране. Владимир Зеленский официально стал избранным президентом Украины.

«Порошенко хотел отвлечь внимание от внутренних проблем Россией и просчитался»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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