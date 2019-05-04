СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-04T16:39:36+03:00

В США на аукционе продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера Фото: кадр из фильма.

Его оценочная стоимость составила от одного до двух миллионов долларов

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Американский аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в костюм Дарта Вейдера из легендарных "Звездных войн", сделанный специально для эпизода киноэпопеи. Его оценочная стоимость составила от одного до двух миллионов долларов.

- То, что костюм представлен в полном комплекте, его отличное состояние и происхождение делают его настоящей редкостью на рынке коллекционирования, - подчеркнула представитель аукционного дома Кэтрин Уильямсон.

Уточняется, что оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" в Лос-Анджелесе. Он состоит из 17 частей, среди которых – перчатки и аккумуляторный блок, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, костюм был создан для пятого эпизода франшизы "Империя наносит ответный удар". Аукционный дом не уточняет, появлялся ли он в картине, так как для фильма сделали несколько комплектов.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что лондонский аукцион выставил на торги книгу экономиста Адама Смита за один миллион долларов. Еще 20 лет назад том английского экономиста можно было приобрести за $25,5 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU