В США на аукционе продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера
Американский аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в костюм Дарта Вейдера из легендарных "Звездных войн", сделанный специально для эпизода киноэпопеи. Его оценочная стоимость составила от одного до двух миллионов долларов.
- То, что костюм представлен в полном комплекте, его отличное состояние и происхождение делают его настоящей редкостью на рынке коллекционирования, - подчеркнула представитель аукционного дома Кэтрин Уильямсон.
Уточняется, что оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" в Лос-Анджелесе. Он состоит из 17 частей, среди которых – перчатки и аккумуляторный блок, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, костюм был создан для пятого эпизода франшизы "Империя наносит ответный удар". Аукционный дом не уточняет, появлялся ли он в картине, так как для фильма сделали несколько комплектов.
Напомним, сайт kp.ru писал о том, что лондонский аукцион выставил на торги книгу экономиста Адама Смита за один миллион долларов. Еще 20 лет назад том английского экономиста можно было приобрести за $25,5 тыс.
ИСТОЧНИК KP.RU