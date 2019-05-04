Зеленский пообещал ответить на выдачу жителям Украины паспортов РФ

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-04T18:45:07+03:00

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ на решение РФ упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.

- У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть, - подчеркнул Зеленский, сообщает украинское агентство "УНИАН". Также он отметил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.

Напомним, в конце апреля текущего года российский глава Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Позже президент РФ заявил, что что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что команда Владимира Зеленского сделала заявление в связи с указом Владимира Путина по паспортам и указала, что против России необходимо усилить санкции. Петр Порошенко в свою очередь отметил, что РФ "торпедирует мирный процесс в Донбассе".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704503" frameborder="0"></iframe> Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU