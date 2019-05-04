Зеленский пообещал ответить на выдачу жителям Украины паспортов РФ
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ на решение РФ упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
- У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть, - подчеркнул Зеленский, сообщает украинское агентство "УНИАН". Также он отметил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.
Напомним, в конце апреля текущего года российский глава Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Позже президент РФ заявил, что что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что команда Владимира Зеленского сделала заявление в связи с указом Владимира Путина по паспортам и указала, что против России необходимо усилить санкции. Петр Порошенко в свою очередь отметил, что РФ "торпедирует мирный процесс в Донбассе".
Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.
ИСТОЧНИК KP.RU