2019-05-04T18:45:07+03:00
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу жителям Украины паспортов РФ

Избранный украинский лидер подчеркнул, что будет действовать" креативно, быстро и умно"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский пообещал ответить на выдачу жителям Украины паспортов РФЗеленский пообещал ответить на выдачу жителям Украины паспортов РФФото: REUTERS
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ на решение РФ упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.

- У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть, - подчеркнул Зеленский, сообщает украинское агентство "УНИАН". Также он отметил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.

Напомним, в конце апреля текущего года российский глава Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Позже президент РФ заявил, что что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что команда Владимира Зеленского сделала заявление в связи с указом Владимира Путина по паспортам и указала, что против России необходимо усилить санкции. Петр Порошенко в свою очередь отметил, что РФ "торпедирует мирный процесс в Донбассе".

Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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