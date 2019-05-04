2019-05-04T20:49:08+03:00
Общество

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

На данный момент о погибших или пострадавших не сообщается
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у у курильского острова Шикотан. Толчки были зафиксированы в 16.40 по местному времени (19.40 МСК).

Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к югу от острова Шикотан. Очаг залегал на глубине 30 километров.

На данный момент не сообщается о погибших или пострадавших. Угроза цунами не была объявлена, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года на западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 27 км и находился в 236 км к юго-востоку от города Измир, население которого составляет около 2,5 млн человек. В результате землетрясения легкие ранения получили три местных жителя.

А несколько дней назад у берегов Камчатки произошло сильнейшее землетрясение. Эпицентр подземных толчков залегал в 95 км от села Никольское Алеутского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ПНС Ливии подтвердил информацию о визите делегации в Москву
В нескольких странах мира прошла акция "Бессмертный полк"
В Казахстане отказались проводить акцию "Бессмертный полк"
В Раде считают 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Зеленского
Зеленский пообещал ответить на выдачу жителям Украины паспортов РФ
Дата инаугурации Зеленского станет известна на заседании Рады 14 мая
Трамп заявил, что соглашение с Пхеньяном возможно, несмотря на ракетный пуск в КНДР
Во время ракетного обстрела из Газы была ранена израильтянка
В США на аукционе продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера
В Совфеде РФ прокомментировали запуски ракет КНДР
Казахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
Зеленский заявил, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая
Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегой
Инфраструктура для освоения Аргунского месторождения урана в Забайкалье будет создана до конца года
«Добрый и талантливый»: Серж Горелый об участнике Stand Up Денисе Маловичко, погибшем в аварии на Кубани
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за карантина
Более 4 млрд. руб. потратят на переселение жителей Сахалина из аварийного жилья в 2019 году
Мотопарад завершился в центре Москвы
Группа по расследованию преступлений Порошенко будет работать на Украине и за рубежом
Башенный кран упал на стройке жилого дома на западе Москвы
Туринское дерби закончилось дружбой: 1-1
Порошенко заявил о якобы превосходстве украинского паспорта над российским
Первая репетиция воздушной части Парада Победы состоялась в небе над Москвой
В Таиланде впервые почти за 70 лет короновали монарха