У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

СЕГОДНЯ 20:27 2019-05-04T20:49:08+03:00

На данный момент о погибших или пострадавших не сообщается

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у у курильского острова Шикотан. Толчки были зафиксированы в 16.40 по местному времени (19.40 МСК).

Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к югу от острова Шикотан. Очаг залегал на глубине 30 километров.

На данный момент не сообщается о погибших или пострадавших. Угроза цунами не была объявлена, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года на западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 27 км и находился в 236 км к юго-востоку от города Измир, население которого составляет около 2,5 млн человек. В результате землетрясения легкие ранения получили три местных жителя.

А несколько дней назад у берегов Камчатки произошло сильнейшее землетрясение. Эпицентр подземных толчков залегал в 95 км от села Никольское Алеутского района.

ИСТОЧНИК KP.RU